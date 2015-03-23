У Києві планують реставрувати вхід до Бессарабського ринку

КП «Бессарабський ринок» планує реставрувати вхід до ринку до святкування Дня Києва.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, необхідність приведення будівлі до належного санітарно-технічного стану і забезпечення безаварійної експлуатації підтримана керівництвом КМДА.

Зазначається, що у Київській міськдержадміністрації неодноразово обговорювалася необхідність облаштування одного з найстаріших ринків міста, оскільки Бессарабський ринок – це бренд, своєрідна візитівка столиці, місце, яке чи не найчастіше відвідують іноземці та гості Києва.

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Наразі фахівці КП «Бессарабський ринок» вивчають можливі варіанти проведення необхідних робіт для збереження архітектурної пам’ятки.

*** Будівля Бессарабського ринку побудована в 1910-1912 роках на гроші відомого київського цукрозаводчика Лазаря Бродського, а відкрився ринок 16 липня 1912 року. КП «Бессарабський ринок» засновано на комунальній власності територіальної громади Києва.