В Києві на Подолі невідомий кинув бойову гранату на подвір'я будинку

Про це повідомляє відділ зв’язків громадськості ГУМВД України в м. Київ.

«Сьогодні (23 березня) близько 08:00 до чергової частини Подільського районного управління столичної міліції надійшло повідомлення, що у дворі одного з приватних будинків стався вибух. В результаті інциденту було пошкоджено автомобіль господаря дому, ніхто з людей не постраждав», - йдеться в повідомленні.

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За словами господаря оселі, невідома особа пізно вночі через паркан кинула у двір вибуховий пристрій.

Як зазначається, крім пошкодженої машини були також розбиті вікна у приміщенні господарської будівлі. Окрім цього, під час розмови з міліціонерами, чоловік зауважив, що нікого не підозрює та ніяких погроз не отримував.

За попередніми висновками, вибуховим пристроєм, ймовірніше за все, є ручна граната РГД-5.