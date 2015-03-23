У справі Попова надійшло 48 цивільних позовів на 50 млн грн - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам адвокат Попова Микола Карнаух.

“Цивільні позови продовжують надходити. Загальна сума на сьогодні близько 50 млн грн, але ці позови безпідставні і неаргументовані. Олександр Попов не визнає себе винним, не скоював ніякого злочину, а значить не заподіяв шкоди потерпілим”, - сказав Карнаух.

Також він додав, що всього у справі Попова 84 потерпілих.

Читайте такожЗахист екс-глави КМДА Попова наполягає на дорозслідуванні справи в прокуратурі

Як повідомляв УНІАН, Попова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365 (пособництво у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За даними ГПУ, досудове розслідування встановило, що в ніч на 30 листопада 2013 року Попов, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, тодішнім начальником ГУ МВС України в Києві Валерієм Коряком та іншими на той час високопосадовцями, надав вказівку про завезення на Майдан Незалежності у Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки, а Коряк, у свою чергу, використовуючи цю обставину, віддав наказ про розгін мирного мітингу працівниками полку міліції особливого призначення «Беркут», які жорстоко побили мітингувальників. Внаслідок цих протиправних дій понад 80 громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Раніше також повідомлялося, що суд вирішив не відправляти справу Попова на дорозслідування.