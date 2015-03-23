Пожежу в київській лікарні міг спричинити загиблий - пацієнти

Пацієнти лікарні кажуть, що загиблий міг спричинити пожежу навмисне, передає ТСН.

Наразі причину пожежі встановлює слідство.

Свідки кажуть, що загиблий палив у ліжку, бо був лежачим.

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Водночас співробітники лікарні коментувати ситуацію відмовилися.

Нагадаємо, вчора, 22 березня, о 21 год. 12 хв сталася пожежа на 2-му поверсі Київської міської клінічної лікарні №10 у відділенні хоспіс. Під час ліквідації пожежі з хоспісу евакуювали 78 осіб, серед них 20 хворих та паралізованих пацієнтів.