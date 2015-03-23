Пожежу в київській лікарні міг спричинити загиблий - пацієнти
14:09, 23 березня 2015Київ
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Пожежу у 10-й Київській міській лікарні міг спричинити загиблий пацієнт Олександр Красовський.
Працівники лікарні відмовляються коментувати пожежу / Скріншот відео ТСН
Пацієнти лікарні кажуть, що загиблий міг спричинити пожежу навмисне, передає ТСН.
Наразі причину пожежі встановлює слідство.
Свідки кажуть, що загиблий палив у ліжку, бо був лежачим.
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Водночас співробітники лікарні коментувати ситуацію відмовилися.
Нагадаємо, вчора, 22 березня, о 21 год. 12 хв сталася пожежа на 2-му поверсі Київської міської клінічної лікарні №10 у відділенні хоспіс. Під час ліквідації пожежі з хоспісу евакуювали 78 осіб, серед них 20 хворих та паралізованих пацієнтів.
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