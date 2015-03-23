Пожежу в київській лікарні міг спричинити загиблий - пацієнти

14:09, 23 березня 2015
Київ
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Пожежу у 10-й Київській міській лікарні міг спричинити загиблий пацієнт Олександр Красовський.

Скриншот видео ТСН

Пацієнти лікарні кажуть, що загиблий міг спричинити пожежу навмисне, передає ТСН.

Наразі причину пожежі встановлює слідство.

Свідки кажуть, що загиблий палив у ліжку, бо був лежачим.  

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Водночас співробітники лікарні коментувати ситуацію відмовилися.

Нагадаємо, вчора, 22 березня, о 21 год. 12 хв сталася пожежа на 2-му поверсі Київської міської клінічної лікарні №10 у відділенні хоспіс. Під час ліквідації пожежі з хоспісу евакуювали 78 осіб, серед них 20 хворих та паралізованих пацієнтів.

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