Кличко пообіцяв прибрати понад 200 МАФів на Оболоні

Як повідомили в прес-службі мера столиці, демонтаж незаконних МАФів на Оболоні почали на минулому тижні. Перевіряючи демонтаж МАФів Віталій Кличко повідомив, що "всього буде демонтовано 235 незаконних МАФів у цьому районі. Сплатили пайову участь у бюджет міста 547 кіосків".

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У той же час, зазначив мер, за рахунок "маніпуляцій" з законодавством в реєстраційній службі незаконно отримали документи на право нерухомого майна на 41 МАФ. "Але ми ці рішення оскаржимо в судах", - підкреслив мер.

Також є рішення суду, яким столичній владі заборонено демонтувати 18 МАФів на Оболоні.

"Всі ці рішення видані одним суддею в Житомирській області. Суддя Шульженко, очевидно, дуже переживає, як виглядає Київ, і тому виносить такі рішення. І цим питанням повинні зайнятися правоохоронні органи: на підставі чого суддя в Житомирській області узаконює ті чи інші МАФи у Києві? Це нонсенс!" - підкреслив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що сьогодні проходить перший етап наведення порядку з МАФами в Києві - коли прибирають всі кіоски, які не сплатили пайову участь у бюджет міста. А вже другим етапом буде переміщення законних МАФів, виходячи з комплексної схеми, щоб вони не заважали киянам і поступово набували єдиний архітектурний вигляд.