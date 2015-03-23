У Києві під час пожежі в лікарні загинула людина, 78 осіб евакуювали
09:18, 23 березня 2015Київ
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У Голосіївському районі Києва по проспекту 40-річчя Жовтня, о 21 год. 12 хв. 22 березня у лікарняній палаті на другому поверсі двоповерхового корпусу «Хоспіс» 10-ї Київської міської клінічної лікарні виникла пожежа.
Пожежники евакуювали 78 людей / Фото УНИАН
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі загинула 1 особа. О 21 год. 40 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.
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Під час гасіння пожежі врятовано 20 осіб (паралізовані хворі) та 78 осіб евакуйовано. Попередня причина пожежі – паління в ліжку.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в м. Києві.
Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок пожежі у ресторані на Саксаганського загинули двоє рятувальників.
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