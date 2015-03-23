У Києві під час пожежі в лікарні загинула людина, 78 осіб евакуювали

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі загинула 1 особа. О 21 год. 40 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

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Під час гасіння пожежі врятовано 20 осіб (паралізовані хворі) та 78 осіб евакуйовано. Попередня причина пожежі – паління в ліжку.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в м. Києві.

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок пожежі у ресторані на Саксаганського загинули двоє рятувальників.