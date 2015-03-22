У п'ятницю в Києві відбудеться концерт на підтримку української армії

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, організаторами заходу виступили: Київська міська державна адміністрація, Міністерство оборони України та концертно-продюсерський центр Vetchinoff Projeсt.

У концерті візьмуть участь Ніна Матвієнко, Володимир та Ольга Бистрякови, Тетяна Решетняк, Іван Ганзера, Аїда Ніколайчук, Іво Бобул та інші.

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Окрім того, на благодійному вечорі відбудеться аукціон дитячих робіт у межах акції «Подаруй життя солдату», усі зібрані кошти з якого підуть на потреби української армії.