У Києві до літа висадять більше трьох тисяч дерев

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, у Києві планується збільшувати кількість зелених зон та місць для відпочинку киян.

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«Уже протягом наступного двомісячника з благоустрою у столиці буде висаджено понад 3 тисячі дерев, відкрито новий сквер на місці знесеної самобудови. Слід зазначити, що найближчим часом на вулиці Московській, Суворова та Онищенка висадять липи та горобини. Цього тижня ми розпочинаємо толоки, які проводитимуться щосуботи протягом наступних двох місяців,і кожен охочий може долучитися до них. Ми також закликаємо підприємства долучитися до прибирання та впорядкувати власні прилеглі території», – повідомив Пантелеєв.