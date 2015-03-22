Міліція затримала п'яного винуватця ДТП в Броварах

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, 37-річний водій Daewoo виявився мешканцем Броварського району. Ступінь його сп’яніння склала 2,1 проміле. З місця пригоди підозрюваний намагався піти, однак бійці Державної служби охорони, які патрулювали місто, його затримали.

Нагадується, що у Броварах маршрутне таксі зіткнулося з Daewoo Lanos і злетіло з мосту. 14 пасажирів маршрутного таксі госпіталізовано до медичного закладу з тілесними ушкодженнями різного ступеню. З них одна неповнолітня дівчина знаходиться в тяжкому стані в реанімації.

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Слідчим відділом Броварського міськвідділу міліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), санкція якої передбачає арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.