З'явилися нові подробиці ДТП з маршруткою у Броварах

Як уточнили у прес-службі ДСНС, аварія сталася близько 21:40 21 березня на вул. Кутузова, 6.

Всі постраждалі госпіталізовані в центральну районну лікарню.

За даними рятувальників, після зіткнення з легковим автомобілем Daewoo Lanos, автобус впав з мосту.

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Раніше повідомлялося, що за словами свідків аварії, автобус маршруту № 327 рухався по мосту в напрямку району Торгмаш на швидкості приблизно 40 км/ч. Назустріч у напрямку Києва рухався автомобіль Daewoo Lanos.

Обігнавши один автобус на великій швидкості, через кілька секунд "Ланос" підрізав маршрутне таксі № 327, вдаривши його в переднє колесо. Легкове авто перекинулося на проїжджій частині, а автобус після потужного удару злетів з мосту.