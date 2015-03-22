У Броварах під Києвом маршрутка злетіла з мосту, є постраждалі - журналіст

У суботу, 21 березня, близько 21.15, у Броварах Київської області сталася масштабна ДТП за участі "Ланоса" та маршрутного таксі № 327.

Як пише ТСН, про це в Youtube повідомляє журналіст Андрій Захарченко.

За словами свідків аварії, автобус маршруту № 327 рухався по мосту в напрямку району Торгмаш на швидкості приблизно 40 км/год. Назустріч в напрямку Києва рухався автомобіль Daewoo Lanos. Обігнавши один автобус на великій швидкості, через декілька секунд "Ланос" підрізав маршрутне таксі № 327, вдаривши його в переднє колесо.

Легкове авто перевернулося на проїжджій частині, а автобус після потужного удару злетів з мосту.

В автобусі окрім водія їхали 12-15 пасажирів, четверо з них у важкому стані були доправлені до лікарні. Одна людина знаходиться в реанімації у вкрай тяжкому стані.

Читайте такожВ Україні смертність на дорогах зросла на 22% - будуть терміново підвищувати безпекуВодій Daewoo Lanos отримав незначні пошкодження. За попередніми даними, він знаходився під дією алкогольних чи наркотичних речовин. Він був у неадекватному стані і навіть посміхався оперативній групі міліції.

На місце ДТП прибули заступник міського голови Броварів та начальник міського відділу міліції.

Міст, на якому сталася аварія, перебував в ремонтному стані, півроку рух по ньому був обмеженим.