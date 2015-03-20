ДАІ затримала на в’їзді в Київ автомобіль, що перевозив 12 коробок зброї, у тому числі 17 кулеметів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

«Наряд ДАІ зупинив іномарку на в’їзді в столицю, 506 КП «Сосновий Бір». Як тільки правоохоронці поцікавилися вмістом багажу, водій почав помітно нервувати. Воно й не дивно - в 12 коробках знаходилася чимала кількість зброї і навіть кулемети», - зазначається в повідомленні.

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Зокрема, в салоні «Фольксвагена Кадді» правоохоронці виявили близько 30 пістолетів «Глок», 11 «Вальтерів», 150 магазинів до пістолетів та 17 кулеметів.

Наразі правоохоронці з’ясовують, куди саме і навіщо перевозив водій таку кількість зброї. На місці працює слідчо-оперативна група, наголосили у ДАІ.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві за два тижні вилучили 30 одиниць вогнепальної зброї та 16 гранат.