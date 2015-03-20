Столичні чиновники обговорять з киянами проект комплексної схеми розміщення МАФів

23-25 березня у Києві пройдуть громадські обговорення проекту комплексної схеми розміщення МАФів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за результатами розгляду будуть зібрані пропозиції киян та сформований остаточний варіант цієї схеми.

23 березня будуть проведені слухання по Печерському (10.00), Солом’янському (11.00) і Дарницькому (12.00) районах.

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24 березня обговорять розміщення тимчасових споруд на території Дніпровського (10.00), Святошинського (11.00) та Оболонського (12.00) районів.

На 25 березня громадські слухання заплановані по Подільському (10.00), Шевченківському (11.00), Голосіївському (12.00) та Деснянському (13.00) районах.

Усі громадські обговорення будуть проведені у колонній залі КМДА (вул. Хрещатик, 36).

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«За останні місяці напруженої роботи нам вдалося перевести діяльність близько 7 тис. кіосків у правове поле. Їхні власники сплатили до бюджету 45 млн грн. Ведеться активна робота з демонтажу незаконних споруд. Наступний етап впорядкування міського простору – затвердження комплексної схеми. Місця для розміщення кіосків у ній визначатимуться з урахуванням сплати пайової участі, пропозицій киян та наявних зон обмежень», - повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш. Орієнтовно, за його словами, це 6,5 тис. місць у схемі, проте остаточна кількість буде визначена після громадських обговорень.

Вавриш додав, що публічність та відкритість комплексної схеми дає можливість підприємцям на умовах конкурсу претендувати на місця, передбачені для розміщення тимчасових споруд, та отримати документи строком на 5 років, а доступність інформації через Інтернет дозволяє проводити контроль з боку киян і впливати на вигляд міста.