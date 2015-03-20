У Києві відкрили інтерактивну скульптуру Гік, яка роздає безкоштовний Wi-Fi

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, мер столиці Віталій Кличко взяв участь у церемонії.

«Інтерактивна скульптура Гік уособлює сучасних людей, прихильників інноваційних технологій, які активно користуються різноманітними гаджетами, соціальними мережами. Встановлення цієї скульптури можна вважати символічним стартом розвитку Києва як столиці інформаційних технологій, електронного урядування. Сподіваюсь, функціональні можливості Гіка стануть у нагоді і порадують багатьох киян - він роздає безкоштовний Wi-Fi, дозволяє підзарядити гаджети, інформує про новинки високих технологій», - цитує прес-служба Кличка.

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Зазначається, що незабаром у Києві з'явиться ще кілька подібних скульптур.

Кличко підкреслив, що сьогодні столична влада активно працює над впровадженням у Києві проекту Smart City, і в цьому контексті Гік стане «першою ластівкою».

«Одним із перших напрямків цього проекту стане електронний бюджет, щоби кияни бачили всі надходження і витрати та могли контролювати владу. Подібні системи ефективно працюють у Лондоні, Стокгольмі, Тель-Авіві, Берліні та багатьох інших сучасних столицях світу, де активно застосовують інформаційно-комунікаційні технології для оптимізації використання ресурсів, енергозбереження, зменшення негативного впливу на екологію», - сказав мер Києва.

За словами Кличка, він вже підписав розпорядження про створення робочої групи з розробки проекту Smart City.

За даними прес-служби, група зі створення Smart City складатиметься з представників органів державної влади, закордонних експертів в галузі ІТ та ІТ-спільноти України, фахівців КМДА.