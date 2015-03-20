У Києві в пункті видачі кредитів затримали чоловіка з гранатою

Співробітники Оболонського райуправління міліції Києва затримали чоловіка з гранатою.

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в м. Києві.

Зазначається, що громадянин погрожував співробітникам пункту видачі швидких кредитів предметом, схожим на гранату, вимагаючи списати борг знайомої.

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"Працівники кредитної установи встигли натиснути «тривожну кнопку». За 5 хвилин правоохоронці районного управління та наряд позавідомчої охоронної фірми вже роззброїли громадянина", - наголошується у повідомленні.

Предмет, схожий на бойову гранату, та запал до нього вилучили та направили на експертизу. Крім того, правоохоронці вилучили з місця запис з камер спостереження. Зазначається, що на відео чітко видно, як чоловік погрожував працівникам закладу небезпечним предметом.

Слідчим відділом Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За вчинене кримінальне правопорушення передбачено ув’язнення на строк до 7 років.