У соцмережах з'явилися перші фотографії сонячного затемнення в Києві
12:52, 20 березня 2015Київ
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Затемнення почалося за київським часом близько 11.00, в столиці його можна спостерігати лише частково.
Найкраще його видно в Арктиці і північній Європі / Facebook
Максимальна фаза затемнення в столиці спостерігалася в 12.08.
Найкраще його видно в Арктиці і північній Європі, зокрема - на Фарерських островах і Свальбарде. Це перше повне сонячне затемнення, яке можна спостерігати в Європі за більш ніж десять років.
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Незважаючи на те, що Сонце у багато разів більше Місяця, супутник знаходиться значно ближче до нашої планети, тому в певний момент Сонце і Місяць здаються одного розміру.
Земляни сьогодні спостерігали сонячне затемнення
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