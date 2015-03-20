У соцмережах з'явилися перші фотографії сонячного затемнення в Києві

Максимальна фаза затемнення в столиці спостерігалася в 12.08.

Найкраще його видно в Арктиці і північній Європі, зокрема - на Фарерських островах і Свальбарде. Це перше повне сонячне затемнення, яке можна спостерігати в Європі за більш ніж десять років.

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Незважаючи на те, що Сонце у багато разів більше Місяця, супутник знаходиться значно ближче до нашої планети, тому в певний момент Сонце і Місяць здаються одного розміру.