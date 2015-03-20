Монополісти повинні надати обґрунтовані тарифи на послуги ЖКГ - Кличко

В іншому випадку буде вимушена переглянути умови співпраці з недобросовісними постачальниками послуг. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

“Я проти того, щоб будь-які реформи проводилися за рахунок людей. Монополісти не повинні отримувати надприбутків. Особливо за рахунок найбіднішого населення. Та навіть і середній клас через такі тарифи може опинитися за межею бідності, - наголосив Кличко. - За законом, головні принципи надання житлово-комунальних послуг - безперервність і доступність. Тобто тарифи мають бути такими, щоб люди могли їх сплачувати!” - підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що собівартість видобутку українського газу становить 420 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів. Власного газу в Україні щорічно видобувають 20 млрд кубів. Для населення, яке опалює свої оселі індивідуальними газовими котлами, необхідно 16 млрд кубометрів щороку. Для підприємств Теплокомуненерго, які опалюють установи бюджетної сфери, підприємства, багатоквартирні житлові будинки,- 8-9 млрд кубів.

“Тому тарифи мають бути сформовані виходячи з реальної, а не завищеної вартості енергоносіїв. Тариф - це не суто економічна, а соціально-економічна категорія. Він має бути компромісом між можливістю виробляти послуги і можливістю населення сплачувати за них, - підкреслив Віталій Кличко. - Необхідно, щоб монополісти скоротили свої прибутки. Інакше це призведе до зубожіння населення та колапсу в галузі”, - переконаний мер.

Він зауважив, що, наприклад, "Київенерго" тільки половину теплової енергії, яку щорічно виробляє, постачає по лічильниках, усю іншу - без лічильників, і фактичне надання тепла перевірити неможливо.

“Ми вимагаємо від уряду, від НКРЄКП, щоб вони зобов'язали монополістів, які надають послуги, аби ті до початку нового опалювального сезону встановили в усі квартири лічильники холодної та гарячої води, а в багатоквартирні будинки - лічильники газу і тепла, - сказав Кличко. - Не можна також одномоментно підвищувати тарифи до чіткого відпрацювання системи надання субсидій! Тому підняття має бути обґрунтованим і поступовим, щоб люди не переплачували і розуміли, за що платитимуть. Інакше міська влада перегляне умови співпраці з монополістами - "Київенерго", "Київводоканалом" і "Київгазом" - та буде шукати інших постачальників послуг”, – наголосив мер столиці.

Кличко також зазначив, що завжди захищав і далі захищатиме інтереси киян. “Кияни мене обрали мером, а значить найняли на роботу - відстоювати їх інтереси. І у відносинах з постачальникам послуг зокрема”, - підкреслив Кличко.