Швидкісний ліміт на дорогах Києва можуть підняти до 80 км / год

У КМДА вже направлені пропозиції про підвищення з квітня 2015 року швидкісного ліміту до 80 км/год на 11 дільницях у Києві, повідомляє прес-служба ДАІ.

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Зокрема, збільшити ліміт пропонується на: Набережному шосе (від Поштової площі до мосту ім. Патона), Наддніпрянському шосе, Столичному шосе (від Південного мостового переходу до вулиці Академіка Заболотного), на вулиці Саперно-Слобідський (від вулиці Грінченка до Південного мостового переходу), на Південному мостовому переході, на проспекті Бажана, на Оболонському проспекті (від вулиці Богатирської до вулиці Маршала Малиновського), автодороги Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва), проспекті Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі), на вулиці Городській (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе), на автодорозі Т-1039 (від Гостомельського шосе до Мінського проспекту).