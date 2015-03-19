Київрада дозволила приватним школам і дитсадкам орендувати комунальні приміщення за одну гривню на рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за ухвалення відповідного рішення сьогодні на сесії міськради проголосувало 68 депутатів.

Як пояснила заступник голови КМДА, депутат Київради Ганна Старостенко, цим рішенням ставка орендної плати для приватних шкіл та дитячих садочків уніфікована зі ставками для державних навчальних закладів на рівні однієї гривні за рік.

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«Це дозволить вирішити проблему дефіциту місць у дитячих садках, відновити рівність прав на освіту всіх маленьких киян, а також значно підвищити якість столичної освіти завдяки конкуренції між закладами за дитину, в якої розширяються можливості вибору моделі та форми навчання», – зауважила вона.

За словами Старостенко, зрівняння орендних ставок як для приватних закладів, так і для державних, фактично виконує положення Конституції щодо розвитку освіти та забезпечення прав громадян на освіту та рівні умови розвитку всіх форм власності.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві близько 90 дитсадків не використовуються за призначенням.