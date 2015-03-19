Кличко зобов'язав вирішити проблему з освітленням вулиць у спальних районах Києва

Під час особистої інспекції міста у вечірній час доби Віталій Кличко відзначив відсутність освітлення у багатьох дворах і під'їздах.

Кличко зазначив, що освітлення дворів і вулиць - це надважливе питання безпеки для киян. "Не потрібно чекати поки мер поїде з рейдом по вулицях. Необхідно вирішувати проблеми киян самостійно! З глави району буду запитувати особисто! Завдання головам столичних районів - надати повний список вулиць, де немає освітлення моєму профільному заступнику, а також "Київенерго" і "Київсвітло", - підкреслив мер Києва.

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Мер взяв ситуацію з освітленням під свій особистий контроль і доручив своєму профільному заступнику Петру Пантелєєву прийняти термінові заходи з поліпшення ситуації з освітленням вулиць Києва.