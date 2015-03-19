Учасникам мітингів у Києві платять по 40-70 гривень - журналіст

За проплачені мітинги в Києві зараз платять від 40 до 70 гривень за день, при чому людей на них набирають щодня.

Про це "Українській правді" розповів журналіст одного з телеканалів, який кілька днів "наймався" на такі акції.

За його словами, у Києві проплачені мітинги відбуваються мало не щодня.

Записатись у мітингарі можна через інтернет, а за стояння з плакатами під різними держустановами платять, в середньому, близько 20 гривень за годину.

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Якщо мітинг затягується, то організатори груп доплачують додатково близько 10 гривень за годину.

За мітинги, які тривають більше 10 годин можна отримати і 100, і навіть 120 гривень.

При цьому отримати гроші за уже "відпрацьовані" години не можна, якщо ти не погоджуєшся стояти до кінця мітинга.

Зацікавлення у організаторів проплачених акцій найрізноманітніші: від відставки суддів до "протестів" проти політики США.

За участь у мітингу під посольством США у четвер, до речі, платили по 40 гривень.

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З цього приводу депутат-радник глави МВС Антон Геращенко пропонує ввести за організацію проплачених мітингів кримінальну відповідальність.

"Ще раз звертаюся до всіх здорових сил в українському суспільстві - допомагайте мені, будь ласка, переконувати і суспільство, і моїх колег депутатів у необхідності запровадження кримінальної відповідальності за проплачені фейкові масові акції", - написав він у своєму Facebook.

"Інакше ми цей безлад, який заохочується відсутністю будь-якої відповідальністі, не зупинимо!", - переконаний Геращенко.