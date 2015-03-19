Кличко просить депутатів Київради одягти в неділю різнокольорові шкарпетки

Про це він заявив на засіданні міськради 19 березня, повідомляє Українська правда.

"21 березня всесвітній день людей із синдромом Дауна. Закликаю депутатів долучатися до акції і висловити свою підтримку людям із цим синдромом. Завдання всіх нас робити прості речі, щоб ці люди почували себе повноцінними членами суспільства", - сказав Кличко.

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У рамках акції громадянам пропонують одягти 21 березня різнокольорові шкарпетки, щоб звернути увагу на проблеми людей із синдромом Дауна.

Як повідомляє Всеукраїнська благодійна організація "Даун синдром", 19 березня маленькі кияни із синдромом Дауна принесли депутатам Київради різнокольорові шкарпетки, щоб привернути увагу до всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. А батьки "сонячних дітей" закликали депутатів врахувати потреби своїх дітей на дошкільне інклюзивне навчання та фізичну реабілітацію.

Нагадаємо 10 листопада 2011 року у Нью-Йорку ООН проголосила 21 березня Днем людини із синдромом Дауна.

Довідка УНІАН. За офіційною статистикою, в Україні щорічно народжується більше ніж 420 дітей із синдромом Дауна. Вірогідність народження такої дитини не залежить від здоров`я або способу життя її батьків.