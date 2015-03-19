У Києві створили комісію для виявлення і демонтажу нелегальної реклами

Київрада створила комісію з перевірки та контролю за демонтажем нелегальної реклами.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення , внесений в порядок денний як невідкладний, був підтриманий більшістю депутатського корпусу.

Тимчасова контрольна комісія створена задля виявлення нелегальної реклами в столиці та її подальшого демонтажу.

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За словами депутата Василя Гацька, який доповідав це питання на засіданні Київради, виконання рішення сприятиме надходження коштів у міській бюджет через легалізацію усією зовнішньої реклами.

Головою новоствореної комісії затверджено позафракційного депутата Олександра Федоренка.