У Києві створили комісію для виявлення і демонтажу нелегальної реклами
Тимчасова контрольна комісія створена для виявлення нелегальної реклами в столиці і її подальшого демонтажу.
Київрада створила комісію з перевірки та контролю за демонтажем нелегальної реклами.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення , внесений в порядок денний як невідкладний, був підтриманий більшістю депутатського корпусу.
Тимчасова контрольна комісія створена задля виявлення нелегальної реклами в столиці та її подальшого демонтажу.
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За словами депутата Василя Гацька, який доповідав це питання на засіданні Київради, виконання рішення сприятиме надходження коштів у міській бюджет через легалізацію усією зовнішньої реклами.
Головою новоствореної комісії затверджено позафракційного депутата Олександра Федоренка.