Київрада повернула вулиці Смирнова-Ласточкіна історичну назву Вознесенський узвіз

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні Київради 69 із 98 зареєстрованих у сесійні залі депутатів.

Доповідаючи із зазначеного питання, заступник голови Постiйної комiсiї з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Олександр Вовченко нагадав, що вулиця Смирнова-Ласточкіна розташована біля Львівської площі.

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Вулиця була утворена близько 300 років тому. Назва «Вознесенський узвіз» пов’язана з Вознесенською церквою, яка тут розміщувалась. «Назва Вознесенський узвіз зустрічається на картах початку XX століття. В 1944 р. вулицю було перейменовано на честь професійного революціонера, учасника більшовицьких повстань Івана Смирнова, партійний псевдонім Ласточкін», - зазначив Вовченко.

Він додав, що проект рішення підготовано з метою збереження історичного спадку територіальної громади столиці.

Раніше УНІАН повідомляв, що Київраді рекомендують перейменувати всі вулиці Леніна.