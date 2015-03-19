Київрада заборонила відключати гарячу та холодну воду мешканцям житлових будинків і соцзакладам

Київрада зобов’язала теплопостачальні підприємства забезпечити безперебійне постачання гарячої води у соціальні заклади – дошкільні та навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, соціально-медичні установи, підпорядковані Департаменту соціальної політики, та мешканцям житлових будинків в разі виникнення заборгованості за отримані послуги за винятком періоду проведення щорічних випробувань з перевірки мереж в процесі підготовки до зимового періоду.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 95 з 109 депутатів Київради.

Доповідач з цього питання, голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Клюс нагадав, що минулого літа більшість споживачів у столиці були відключені від гарячої води, і це пояснювали необхідністю економії газу, щоб зекономити його на зиму.

«Сьогодні у нас, у нашого уряду, є можливість підготуватися до наступного опалювального сезону не в таких екстремальних умовах, закачати необхідну кількість газу і надати ліміти «Київенерго» і Дарницькій ТЕЦ для того, щоб вони в повному обсязі могли надавати послугу з постачання гарячої води киянам», - зазначив Клюс.

Читайте такожГаряча вода із 1 квітня подорожчає на 55-57%, опалення - на 73%

Він додав, що прийняття цього рішення Київрадою важливе для підтримки мера в переговорах з НАК «Нафтогаз України» про виділення місту 350 млн кубометрів газу – того обсягу ліміту, який необхідний на 6-місячний період для забезпечення киян гарячою водою. Клюс попросив підтримати проект рішення, який підготовлено та внесено мером міста.

За його словами, всі профільні комісії Київради одностайно підтримали проект.

В ході обговорення за ініціативи депутата Київради Володимира Бондаренка рішення було доповнено пунктом про необхідність забезпечення киян безперебійним постачанням холодної води, електроенергією та газом. За таку правку-доповнення до проекту проголосували 91 з 109 депутатів.