Сьогодні станція метро "Олімпійська" буде закрита на годину

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

"19 березня з 19:00 до 20:00 станцію метро "Олімпійська" закриють на вхід та вихід: станцію метро "Палац спорту" – на вихід, станцію метро "Площа Льва Толстого" – на вхід. На час закриття поїзди курсуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що зміни у роботі метрополітену пов’язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Евертон" (Ліверпуль).

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"Якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірне введення обмежень на вхід пасажирів до станцій метро "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту", - зауважили у КМДА.

Як наголошує КП "Київський метрополітен", вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів та високої культури їхнього обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, на матч Ліги Європи "Динамо" - "Евертон" в Києві розкупили всі квитки.