Заступник голови КМДА пояснив причину продажу акцій Борщагівського фармзаводу
Кошти, які Київ отримає від продажу Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», планується витратити на реалізацію соціальних програм міста.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Радуцький.
«Києву необхідно віднайти кошти для реалізації соціальних програм, особливо у нинішній ситуації. Тому гроші, які столиця отримає від продажу пакету акцій Борщагівського фармзаводу, планується витратити, зокрема і на фінансування шкіл, дитячих садків, а також підтримки соціально незахищених киян», – пояснив він.
З іншого боку, як зауважив Михайло Радуцький, останнім часом у світі прослідковується тенденція падіння фармацевтичного ринку, а отже і зниження розміру дивідендів, які отримує місто.
«За нашими підрахунками, за весь час володіння 29,95% акцій цього фармзаводу, тобто з 2001 року, Київ отримав лише 23,5 млн. грн. дивідендів», – сказав він.
Водночас, заступник голови КМДА підкреслив, що головна мета київської влади у проведенні аукціону – максимально поповнити бюджет: «Саме тому ми продовжили терміни подачі заявок на участь в аукціоні, щоб залучити більше учасників, створити конкуренцію та продати пакет акцій за найвищою ціною».
Михайло Радуцький також запевнив, що майбутній аукціон стане взірцем прозорості та відкритості київської влади: «Міський голова Віталій Кличко та вся його команда мають на меті довести, що продавати комунальне майно можна публічно. Тому я запрошую всіх охочих проконтролювати проведення аукціону – торги на електронній біржі будуть відкриті і для депутатів, і для журналістів, і для киян. Крім того, вперше ми транслюватимемо аукціон на муніципальному телеканалі «Київ».
Довідково. Територіальній громаді м. Києва з 2001 року належить 3100 акцій ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», що становить 29,95% статутного капіталу товариства. Початкова ціна продажу пакету акцій – 143,2 млн. грн. Оголошення про проведення аукціону було опубліковано в газеті «Хрещатик» № 17 від 6.02.2015 р.