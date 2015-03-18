Проти прокурора Києва Юлдашева відкрили кримінальне провадження (документ)

Про це повідомив депутат від БПП Віталій Купрій.

"Ще одна проміжна перемога по очищенню прокуратури! Відкрито кримінальне провадження проти корупціонера - прокурора м.Києва Юлдашева. Чекаємо на професійні слідчі дії і притягнення його до відповідальності!", - написав він на своїй сторінці у Facebook, додавши до допису фотокопію документа ГПУ.

Читайте такожУ прокуратурі Києва під люстрацію підпадають понад 120 працівниківРаніше Купрій звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна із проханням внести в ЄРДР "відомості про вчинення прокурором міста Києва Юлдашевим С.А. кримінальних правопорушень із попередньою правовою кваліфікацією за статтями 364 ч. 3, 191 ч. 5, 367 ч. 2, 368 ч. 4 КК України, а також створити слідчо-оперативну групу зі складу слідчих і прокурорських працівників апарату ГПУ та доручити їй проведення досудового розслідування у цих питаннях".

Депутат звинувачува Юлдашева у хабарництві та зловживанні службовим становищем, зокрема покриванні ухиляння від сплати податків на сім мільярдів гривень, повідомляв ТВі.

Також з запитом на відкриття провадження проти Юлдашева звертався до ГПУ нардеп БПП Ігор Луценко.