Проти прокурора Києва Юлдашева відкрили кримінальне провадження (документ)
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти прокурора Києва Сергія Юлдашева.
Про це повідомив депутат від БПП Віталій Купрій.
"Ще одна проміжна перемога по очищенню прокуратури! Відкрито кримінальне провадження проти корупціонера - прокурора м.Києва Юлдашева. Чекаємо на професійні слідчі дії і притягнення його до відповідальності!", - написав він на своїй сторінці у Facebook, додавши до допису фотокопію документа ГПУ.
Читайте такожУ прокуратурі Києва під люстрацію підпадають понад 120 працівниківРаніше Купрій звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна із проханням внести в ЄРДР "відомості про вчинення прокурором міста Києва Юлдашевим С.А. кримінальних правопорушень із попередньою правовою кваліфікацією за статтями 364 ч. 3, 191 ч. 5, 367 ч. 2, 368 ч. 4 КК України, а також створити слідчо-оперативну групу зі складу слідчих і прокурорських працівників апарату ГПУ та доручити їй проведення досудового розслідування у цих питаннях".
Депутат звинувачува Юлдашева у хабарництві та зловживанні службовим становищем, зокрема покриванні ухиляння від сплати податків на сім мільярдів гривень, повідомляв ТВі.
Також з запитом на відкриття провадження проти Юлдашева звертався до ГПУ нардеп БПП Ігор Луценко.