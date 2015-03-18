На Південному мосту в Києві на чотири дні обмежать рух
11:24, 18 березня 2015Київ
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«Київавтодор» звертається до водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
На Південному мосту у Києві тимчасово обмежать рух / Фото УНІАН
У Києві на естакаді Південного мостового переходу обмежать рух автотранспорту з 22:00 19 березня до 6:00 23 березня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Це пов’язано з необхідністю ремонтних робіт на мосту.
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Зокрема, рух обмежать на естакадній частині Південного мостового переходу, верхова сторона, у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе, йдеться в повідомленні.
КК «Київавтодор» звертається до водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.
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