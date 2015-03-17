"Київпастранс" закупить 130 трамваїв і тролейбусів

Про це повідомив генеральний директор підприємства Сергій Майзель. "Ми в цьому році повинні отримати 66 нових тролейбусів, з них 15 вже отримали. Також ми плануємо закупити 60 трамваїв і опрацьовуємо відповідне оголошення на тендер", - сказав Сергій Майзель, додавши, що на сьогоднішній день щодня на лінії міста виходять 400 трамваїв.

Читайте також80% автобусів і тролейбусів у Києві пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями

Він також зазначив, що плани підприємства на поточний рік не передбачають закупівлю нових автобусів, а лише їх ремонт. "На жаль, автобусний парк ми не будемо розвивати. Будемо робити тільки капітальний і середній ремонт автобусного парку, тому що вартість паливно-мастильних матеріалів несе дуже великі навантаження на витрати підприємства", - підкреслив керівник "Київпастрансу".

Сергій Майзель також повідомив, що наземний міський рухомий склад зношений майже на 80%.