Киянам пояснили, як безкоштовно встановити газові лічильники

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на «Київгаз», установлення газового лічильника можливе також за рахунок споживача.

Роз’яснюючи процедуру безплатного встановлення лічильника, «Київгаз» нагадує, що згідно із Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», лічильники мають наступні терміни встановлення: у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується комплексно, у тому числі для опалювання – до 01.01.2012 р; у помешканнях, у яких газ використовується для нагрівання води та приготування їжі – до 01.01.2016 р.; у квартирах та приватних будинках, у яких газ використовується для приготування їжі – до 01.01.2018.

Зазначається, що у період з 2014 р. у першу чергу проводяться роботи із встановлення газових лічильників у квартирах, оснащених газовими плитами та газовими водонагрівачами (колонками).

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Пересвідчитися у проведенні даних робіт у будинку можна за телефоном Контакт-центру ПАТ «Київгаз»: (044) 495-04-04.

Встановлення лічильників в рамках інвестиційної програми передбачає, що виконавці робіт (представники підрядних організацій) попередньо інформують мешканців будинку, який знаходиться у черзі та є узгодженими з балансоутримувачами (ЖЕК, ОСББ), про планові роботи та домовляються із власниками квартир про можливий час їх проведення (з метою забезпечення доступу майстра до квартири). Після проведення робіт з монтажу лічильника у квартирі, представник ПАТ «Київгаз» проводить опломбування лічильника та приймає його в експлуатацію. При цьому абонента інформують про необхідність укладання договору про надання послуг із газозабезпечення. Такий договір власник квартири повинен укласти в розрахунково-абонентському відділі (РАВ) у відповідності з районом обслуговування. Представник ПАТ «Київгаз» повідомляє про необхідний перелік документів і адресу РАВ. Необхідну інформацію також можна уточнити за телефоном Контакт-центру.

Уклавши договір споживача газу з РАВ ПАТ «Київгаз», власник квартири отримує: договір споживача газу; довідку для ЖЕК про перехід на прямий договір з ПАТ «Київгаз» та розрахунково-абонентську книжку для проведення оплати газозабезпечення.

Якщо ж власник помешкання виявив бажання встановити газовий лічильник, не чекаючи черги будинку, то йому роботи з установки газового лічильника обійдеться мінімально у 856 грн (виїзд майстра, складання схеми, установка лічильника, відключення газової плити, установка газової плити) і до цього сплатити від 2,3 тис грн за використані матеріали (лічильник газу, труба газова, кільце ущільнювальне, кріплення до лічильника тощо).

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Як повідомляє ПАТ «Київгаз», у зв’язку з тим, що товариство не є монополістом у сфері виконання робіт з установлення побутових газових лічильників, споживачі природного газу можуть звертатися до будь-якої організації, яка має відповідний дозвіл на виконання газонебезпечних робіт. У такому випадку представник ПАТ «Київгаз» здійснює роботи лише із пуску газу до приладів, прийом в експлуатацію та опломбування лічильника.

Щодо установки газового лічильника можна залишити електронну заявку на сайті ПАТ «Київгаз»: www.kyivgaz.ua/ru/component/content/article/57-novosti/novosti-kievgaza/1877-zayavka-na-ustanovku-gazovogo-schetchika.