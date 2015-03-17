У Києві продовжать розкопки стародавньої вулиці поблизу Поштової площі

Відповідне рішення ухвалено під час засідання робочої групи з врегулювання питань, пов’язаних із завершенням археологічних досліджень та музеєфікацією знахідки на Поштовій площі. Про це повідомила після першого засідання робочої групи її співголова – заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами директора Центра археології Києва Михайла Сагайдака, у зв’язку з потеплінням і набуханням ґрунтів необхідно змінити технологію археологічних робіт, адже відкритий спосіб, що використовувався до цього часу, став небезпечним для археологів.

Фахівці-будівельники запропонували у подальшому використовувати новий метод виконання робіт TOP-DOWN, що передбачає встановлення несучих конструкцій та плити перекриття об’єкту. Це дозволить безпечно продовжити здійснювати археологічні роботи, музеєфікувати знайдені артефакти, а також паралельно завершувати реконструкцію транспортної розв’язки на Поштовій площі.

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«Завдяки використанню такої технології, ми зможемо не лише зберегти унікальні знахідки на Поштовій площі, а й уникнути небезпеки зсуву під час археологічних досліджень та будівельних робіт. При цьому продовження археологічних розкопок жодним чином не вплине на завершення першої черги реконструкції розв’язки на Поштовій площі», – запевнила Старостенко.

Водночас заступник голови КМДА наголосила на збереженні археологічних знахідок:

«Розуміючи велику історичну та культурну цінність знайдених об’єктів, КМДА докладає максимум зусиль для їхнього збереження, дослідження і подальшого експонування».

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Київський міський голова Віталій Кличко розпорядився зупинити будівельні роботи на Поштовій площі, де археологи на глибині близько 7,5 метрів виявили частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти, що належнть до XI-XII століть.

Залишки будівель знаходяться у відносно непоганому стані – вони збереглися під товстим шаром грунту. Над цим місцем в XVII-XVIII століттях знаходилася міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі знаходяться залишки інших будинків.

Артефакти виявили на місці, де мали зводити новий торговельний центр. У зв’язку з цим влада Києва доручила замовнику будівництва ТЦ на Поштовій площі знайти оптимальне проектне рішення, щоб зберегти залишки древньої вулиці.

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Мінкультури своїм наказом створило робочу групу із врегулювання питань, пов’язаних з завершенням археологічних досліджень та музеєфікацією знахідки у районі Поштової площі.

Археологічні розкопки на місці знахідок було призупинено через зсуви грунтів.