На сміттєзвалищі в центрі Києва знайшли 6 гранат
Вибухівку знайшов 66-річний житель Печерського району.
На одному зі сміттєзвалищ у Печерському районі столиці знайшли пакет із 6 гранатами.
Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в м. Києві.
Зазначається, що вибухівку знайшов 66-річний житель Печерського району. Киянин прибирав територію, коли помітив під парканом чорний поліетиленовий пакет, обмотаний скотчем.
"Відкривши пакет, виявив у двох пластмасових судках для зберігання їжі шість гранат та 4 запали до них", - повідомляють у прес-службі.
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Співробітники вибухотехнічної служби Головного управління столичної міліції вилучили всі предмети і направили їх на експертне дослідження.
Вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) .
На даний час триває досудове розслідування.