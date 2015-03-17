У суботу в Києві стартує масштабний марафон

Його мета – подяка від українців мешканцям країн Європи, які продемонстрували свою підтримку нашій державі в її європейському виборі, а також проведення молитви за мир в Україні та світі, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Крім цього, під час відвідування учасниками пробігу європейських країн заплановано передати членам їх парламентів подяки за ратифікацію «Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС».

Забіг Миру розпочнеться 21 березня – в річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – і триватиме 84 доби. За цей час команда з 12 учасників подолає близько 18 000 кілометрів, відвідавши 42 столиці Європи. На будь-якому етапі маршруту до нього матимуть змогу приєднатися всі охочі. У низці країн заплановано провести офіційні заходи за участю українських та європейських політиків, представників бізнесу та громадськості.

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За підсумками Забігу Миру планується встановлення рекордів (Книга рекордів Гіннеса та Національний реєстр рекордів України): найдовший забіг, проведений групою людей; забіг, що охопив найбільшу кількість країн Європи; найменший час, за який група людей подолала відстань, відповідно до затвердженого маршруту.

Забіг розпочнеться від стін Верховної Ради України символічним Забігом Миру, в якому зможуть взяти участь усі охочі. Участь у символічному забігу підтвердили: голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, посли європейських країн, громадські діячі та народні депутати України. Очікувана кількість учасників – 1000 осіб.