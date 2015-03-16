Київський метрополітен у 2014 році збільшив чистий збиток до понад півмільярда гривень

21:08, 16 березня 2015
Київ
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Комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2014 році збільшило чистий збиток порівняно з 2013 роком на 55,4% - до 562,63 млн грн від 362,05 млн грн.

Фото УНИАН

Згідно з розміщеним на сайті метрополітену звітом про фінансові результати за 2014 рік, чистий дохід столичного метрополітену за вказаний період становив 722,54 млн грн, що майже на 5% менше від показника за 2013 рік.

Валовий збиток підприємства за підсумками 2014 року збільшився порівняно з попереднім роком на 10% - до 371,9 млн грн, а операційний збиток також збільшився на 6,3% - до 336,06 млн грн.

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Раніше у київському метрополітені заявили, що беззбиткова вартість проїзду становить майже 4,5 гривні.

Як повідомляв УНІАН, столичний метрополітен у 2014 році скоротив перевезення пасажирів порівняно із 2013 роком на 6% - до 503,9 млн осіб з 536,2 млн.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2013 році збільшило чистий збиток порівняно із 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн грн.

У березні минулого року Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план підприємства на 2014 рік з очікуваним чистим збитком 725 млн грн.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має 3 діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких становить близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції із трьома пересадковими вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 824 одиниці.

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