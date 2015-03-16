У Києві в маршрутки на ходу відвалилися задні колеса (фото)

У понеділок, 16 березня, вранці в Києві на вулиці Драйзера у маршрутного автобуса на ходу відвалилася колісна пара, повідомляє кореспондент LB.ua.

Як вдалося з'ясувати, автобус "Богдан" з пасажирами в салоні рухався за маршрутом №180 в напрямку вулиці Братиславської. З невідомих причин, у автобуса на ходу відпала ліва задня спарка коліс і він на повному ходу влетів у автомобіль Mitsubishi Grandis, що стояв на світлофорі.

На щастя, ніхто з пасажирів автобуса серйозних травм не отримав. Водій Mitsubishi також не постраждав.

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Причину поломки автобуса, яка могла призвести до серйозних трагічних наслідків, з'ясовують експерти.