Сквер на Контрактовій площі в Києві реконструюють за гроші інвесторів - Кличко

У Києві за гроші інвесторів до кінця травня буде реконструйовано сквер на Контрактовій площі біля пам`ятника Петру Сагайдачному із запуском фонтану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів Київський міський голова Віталій Кличко в рамках відвідин окремих об`єктів у місті, на території яких утворилися сміттєзвалища.

«Я розумію, що огорожі в Києві стали подразнюючим чинником. Але не кожна будівельна огорожа є незаконною забудовою і негативом для міста. Наприклад, на Контрактовій починається реконструкція сквера, допомогти з якою місту погодилися меценати. І повністю фінансують цей проект, це не гроші бюджету. До дня Києва в оновленому сквері буде ”філософський фонтан Сковороди”, зона Wi-Fi, нові газони і система їх поливу», - сказав мер, коментуючи незадоволення міських активістів, які знесли огорожу навколо сквера.

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За словами Кличка, сьогодні ж буде проведено зустрічі з громадськістю і представлено проект реконструкції, щоб надалі не було непорозуміння і конфліктних ситуацій.

«Ми хочемо, щоб у киян з`явилася ще одна комфортна зона відпочинку європейського рівня. І ми це зробимо. Хочу звернутися до активної громадськості: столична влада завжди відкрита для спілкування, готова відповідати на будь-які запитання. Тому все ж таки варто спочатку розбиратися, що і як зносити-ламати. А головне: навіщо. Якщо ми разом, всі кияни, хочемо зробити наше місто європейським і красивим», - підкреслив Кличко.

Довідка УНІАН. Сьогодні в соціальних мережах з`явилася інформація про те, що вночі активісти знесли встановлену 15 березня огорожу навколо сквера з боку пам`ятника Сагайдачному на Подолі.