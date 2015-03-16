У Києві встановлять 24 меморіальні дошки на честь Героїв Небесної Сотні та бійців АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження КМДА підписав міський голова Віталій Кличко.

Витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням цих пам’ятних знаків, будуть профінансовані за позабюджетні кошти, залучені у встановленому порядку.

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Усього у розпорядженні передбачене встановлення 24 меморіальних дощок, враховуючи звернення громадської організації «Родина Герої Небесної Сотні», середньої загальноосвітньої школи №25, Дарницької та Дніпровської райдержадміністрацій, Федерації мотоциклетного спорту України, громадянина Анатолія Соляника.

Раніше УНІАН повідомляв, що 20 лютого щороку відзначатиметься День Героїв Небесної сотні.