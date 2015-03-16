У Києві встановлять 24 меморіальні дошки на честь Героїв Небесної Сотні та бійців АТО

14:21, 16 березня 2015
Київ
362

У столиці встановлять 24 меморіальні дошки на честь Героїв Небесної Сотні та бійців, загиблих у зоні проведення антитерористичної операції.

УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження КМДА підписав міський голова Віталій Кличко.

Витрати, пов’язані з виготовленням та встановленням цих пам’ятних знаків, будуть профінансовані за позабюджетні кошти, залучені у встановленому порядку.

Читайте такожЧернігівська міськрада назвала площу в центрі міста іменем Героїв Небесної Сотні

Усього у розпорядженні передбачене встановлення 24 меморіальних дощок, враховуючи звернення громадської організації «Родина Герої Небесної Сотні», середньої загальноосвітньої школи №25, Дарницької та Дніпровської райдержадміністрацій, Федерації мотоциклетного спорту України, громадянина Анатолія Соляника.

Раніше УНІАН повідомляв, що 20 лютого щороку відзначатиметься День Героїв Небесної сотні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter