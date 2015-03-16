У боротьбі з будівництвом кияни знесли паркан навколо скверу на Контрактовій площі (фото, відео)

Близько сотні активістів знесли паркан, що за минулу ніч виріс навколо скверу на вул. Сагайдачного в Подільському районі Києва. Про це повідомляє LB.ua.

Як повідомили очевидці, глухий паркан від Гостинного двору до супермаркету "Сільпо" виник за одну ніч.

Однак активісти, побоюючись, що сквер можуть переробити або знести, зібралися біля скверу і викликали на розмову голову Подільської райдержадміністрації Валентина Мондрієвського.

Представник київської влади повідомив, що у сквері будуть перекладати плитку і ремонтувати фонтан. Голова РДА тримав у руках проектну документацію, однак активістам її не показував, як і не називав фірму-забудовника, називаючи його "меценатом".

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Активістів не задовольнили такі пояснення і вони повалили паркан.

Як повідомила Громадянська варта Подолу в Facebook, в понеділок, 16 березня у Подільській РДА відбудуться слухання з питання паркану в сквері на Контрактовій площі.

Варто відзначити, що реконструкція скверу на Сагайдачного проводилася 2-3 роки тому: відремонтовано фонтан, бруківку, клумби. Мета нинішніх робіт незрозуміла.