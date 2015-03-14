У Києві за добу викрали 9 автомобілів

Протягом минулої доби в Києві скоєно 9 угонів транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН в управлінні столичної ДАІ, вчора у Деснянському районі, з вулиці Братиславської, одразу викрадено три транспортних засоби: два мотоцикли «Kawasaki ZX1000», (н.з. АА3566АВ, 2011 р.в., зеленого кольору, інший – без номерного знаку, 2010 р.в., чорного кольору) та автомобіль «ВАЗ-21124», н.з. АА4023ВХ,2006 року випуску, зеленого кольору. По дві автокрадіжки зареєстровані у Дарницькому та Подільському районі. З вулиці О. Мишуги викрадено позашляховик «Lexus LX 570», н.з. АА2923РІ, 2013 р.в., білого кольору, а з вулиці Б. Гмирі, автомобіль «Honda Accord», н.з. АА8868ІА, 2008 р.в., білого кольору. На Подолі, з вулиці Новомостицької, викрадено «ЗАЗ Lanos», н.з. АА4236ОМ, 2011 р.в., білого кольору, а з вулиці Жашківської – «ВАЗ-2101», н.з. 0028 ВИЧ, 1972 р.в., сірого кольору. Цього ж дня, у Голосіївському районі, з вулиці Бубнова, невідомі особи викрали ще один «ВАЗ-211040», н.з. АІ9234СМ, 2009 р.в., зеленого кольору. А з бульвару Дружби Народів, що у Печерському районі, автомобіль «АЗЛК-412», н.з. В7506КХ, 1979 р.в., червоного кольору. Також, крадіжки транспортних засобів зареєстровані у Дніпровському та Святошинському районах: з вулиці А. Бучми викрадена «Mazda-6», н.з. АА3223СТ, 2008 р.в., сірого кольору, а з вулиці Гната Юри, «Honda CR-V», н.з. АІ9819СА, 2008 р.в., чорного кольору. Вжиті заходи розшуку.

У ДАІ зазначили, що всього в столиці з початку року викрадено 248 транспортних засобів.

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Державтоінспекція закликає водіїв заздалегідь подбати про свій транспорт. Зокрема, слід обладнати його додатковими пристроями проти викрадення. За можливості залишати автомобілі на стоянках, що охороняються, або у гаражних боксах. Також не варто залишати в автомобілі документи, гроші та інші цінні речі. Виходячи з авто, не забувати його замикати і ставити на сигналізацію.