Шестеро осіб постраждало при лобовому зіткненні таксі та мікроавтобуса в Києві

За попередніми даними, таксі Daewoo Lanos рухався з боку Дарницького кладовища. Імовірно, таксист не впорався з керуванням на мокрій від дощу дорозі, автомобіль виїхав на зустрічну смугу і лоб у лоб врізався в мікроавтобус Opel, що рухався назустріч, повідомляє LB.ua.

В салоні таксі, крім водія, перебували три молоді жінки. Всі вони з різними травмами були госпіталізовані. Також були госпіталізовані водій та пасажирка мікроавтобуса. Допомога медиків знадобилася і самому винуватцю аварії, водієві таксі.

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За його словами, дорога була слизькою, при гальмуванні автомобіль "занесло" в бік і викинуло на зустрічну смугу.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.