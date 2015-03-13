Кличко заявив, що близько 90% столичних доріг потребують капремонту

У Києві близько 1600 км доріг, 90% з яких потребують капітального ремонту. На такий ремонт нам сьогодні потрібно 1,4 млрд грн. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу “Київ”.

За його словами, поточний ремонт столичних доріг вже розпочався і має завершитися до травня. Капітальний ремонт стосуватиметься в першу чергу тих вулиць, дорожнє покриття яких перебуває в найгіршому стані, цитує Кличка прес-служба мера.

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“Ми робимо все, щоби поступово ремонтувати дороги. Водночас, у Києві близько 1600 км доріг, 90% з яких потребують капітального ремонту. На такий ремонт нам сьогодні потрібно 1,4 млрд грн. Цих грошей, на жаль, немає. А в бюджеті ми поки маємо 120 млн. Можу сказати, що цього року заплановано відремонтувати покриття на вул. Васильківській, Південному мості, вул. Братській, відрізку Окружної та інших вулицях”, - зазначив Кличко.

Він розповів, що поточний ремонт доріг у Києві вже розпочався і зачепить майже всі вулиці столиці. “До травня поточний ремонт доріг має закінчитися”, - зауважив мер.