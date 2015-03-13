На Подолі хочуть створити пішохідний квартал

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника голови КМДА Павла Рябікіна.

«На початку травня ми плануємо організувати фестиваль міських проектів – хочемо почути побажання киян щодо того, як зробити місто кращим та комфортнішим. Під час цього фестивалю нами буде представлений проект створення пішохідної зони на Подолі. Мова йде про Контрактову площу, частину вулиці Сагайдачного та декілька прилеглих вулиць. Цей проект буде винесений на обговорення, ми збиратимемо пропозиції, а фінальний варіант плануємо представити вже наприкінці травня – до Дня Києва», – розповів Рябікін.

Читайте такожУ центрі Києва археологи розкопали вулицю часів Київської Русі (фото)

Він додав, що реалізація цього проекту не лише дозволить вирішити проблеми хаотичної парковки та засилля МАФів, а й допоможе створити новий за форматом для Києва проект, коли цілий квартал буде повністю переведений на пішохідний режим.

«Впевнений, що пішохідна зона на Подолі може стати справжньою туристичною «родзинкою» Києва і буде цікава як туристам, так і киянам», – додав заступник голови КМДА.

Раніше УНІАН повідомляв, що замовнику будівництва ТЦ на Поштовій площі доручили знайти спосіб зберегти залишки давньої вулиці.