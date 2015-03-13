В АМКУ назвали необгрунтованим подорожчання хліба у Києві

Про це повідомляє прес-служба державного органу.

«ПАТ «Київхліб» необгрунтовано завищило окремі статті витрат собівартості хлібу, зокрема, борошно, олію та цукор. Зазначені товариством підстави для підвищення ціни на хліб український, батон нарізний, хліб пшеничний (у розмірі 24,3 %, 34,8 %, 26,6 % відповідно) визначені відділенням необгрунтованими», - йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, за результатами розгляду справи будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства про захист економічної конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, з 12 березня у Києві почали діяти нові відпускні ціни на окремі види хлібобулочної продукції, в зв'язку з чим середня вартість хліба в магазинах міста зросла на 25-30%.