Київські комунальники отримали нову спецформу (фоторепортаж)

Комунальникам Києва представили нову спецформу працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення, виготовлену київськими підприємствами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, відбулося це під час зустрічі мера Віталія Кличка з комунальниками, що була організована в Будинку вчителя з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства.

Кличко відзначив, що одним із атрибутів професійної сервісної служби є комфортний спецодяг. Мер висловив сподівання, що працівників ЖКГ, які одягнуть форму комунальної служби Києва, вирізнятиме високий рівень професіоналізму та бажання працювати для мешканців столиці. Нова форма - темно-бордового кольорову із світло-відбиваючими елементами.

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“Вітаю з професійним святом кожного з вас - людей, які забезпечують тепло, чистоту й затишок у Києві. Ми зараз подивилися гарний фільм про комунальників. І я згадував часи, як ми, підлітками, разом з хлопцями підробляли - прибирали подвір'я дитячого садка, кожного дня по дві години ввечері: підмітали, виносили сміття, взимку очищували від снігу. І у мене завжди велика повага до тих, хто робить місто чистим і комфортнішим", - сказав Кличко.

Він подякував працівникам ЖКГ за гідно пройдений опалювальний сезон, який зараз добігає кінця, і вручив кращим комунальникам нагороди.

“Ми швидко і злагоджено прибирали сніг, і кияни побачили, що комунальні підприємства працюють ефективно. Як Київський міський голова я робитиму усе, щоб забезпечити вас всіма необхідними атрибутами для якісної та ефективної роботи. Щоб результат вашої щоденної праці люди бачили та цінували”, - сказав Київський міський голова.