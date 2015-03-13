Ігор Луценко вимагає відкрити провадження проти прокурора Києва

Про це він повідомив у своєму блозі на Українській правді.

За словами Луценка, Юлдашев "не вживає заходів для організації досудового слідства в кримінальному провадженні N42014100000001273, яке відкрито прокуратурою м.Києва, та не здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні N12014100100005419", що завдало державному та місцевим бюджетам шкоду, "яка більше, ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

За словами Луценка, у жовтні 2014 року з Генеральної прокуратури України до прокуратури м.Києва надійшли матеріали, які свідчили про те, що в службовими особами центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту (на сьогодні ним є Міністерство молоді та спорту України) та керівниками громадської організації "Товариством сприяння обороні України" (надалі – ТСОУ) було утворено стійке злочинне угруповання, яке впродовж тривалого часу розкрадало кошти державного бюджету.

Читайте такожПрокуратура Києва відкрила провадження щодо п'яного судді з пістолетом, який хвалився дружбою з прокуроромТак, центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту переказував значні суми (до 5млн. грн. щороку) на рахунки підрозділів ТСОУ без будь-яких законних підстав та укладання договорів, якими б визначалась мета фінансування. Дана організація створювала фіктивні фірми, а також підозрювалася у фінансуванні сепаратистських рухів.

"За чотири місяці, що сплинули (від відкриття провадження - ред.), нікому підозру не оголошено, а справа фактично не розслідується. При цьому лише за листопад і грудень 2014 року через службову недбалість Юлдашева С.О., який не вжив заходів для припинення надання безпідставних пільг зі сплати земельного податку закладам ТСОУ, місцевим бюджетам були заподіяні збитки на суму понад 400 тис. грн", - пише Луценко.