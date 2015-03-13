Кличко запевняє, що столична влада поки не має наміру підвищувати квартплату

Влада столиці поки не планує підвищувати тариф на утримання будинків та прибудинкової території, тобто квартплату.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.

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"Тариф на квартплату - єдиний, формування якого залежить від міської влади, підвищуватися не буде. Це я можу точно сказати. Ми оптимізували роботу ЖЕКів, скоротили деякі витрати. У результаті кияни платитимуть за звичними для них цінами за прибирання будинків, чищення снігу, озеленення дворів тощо", - зазначив Кличко.

Він повідомив, що столична влада вже розробила інформацію щодо розрахунків і розпочала доводити її до киян - через інформаційні дошки на будинках, через сайти, інші інформаційні ресурси.