У столичному метро обіцяють зменшити кількість реклами майже на 50%

У столичному метро планують зменшити кількість реклами майже наполовину. Робоча група з фахівців КП «Київреклама» та «Київський метрополітен» вже закінчили інвентаризацію рекламних площ у вагонах столичного метрополітену, що тривала майже 3 тижні. За її результатами підготовлено нову концепцію розміщення інформаційних наліпок у вагонах, повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

«Ми продовжуємо формувати якісний рекламний простір у місті, орієнтуючись на європейські стандарти. Головним завданням є, з одного боку, значно знизити рівень «інформаційного шуму», а з іншого - переглянути тарифну політику на рекламні послуги у Києві», - заявив директор КП «Київреклама» Олег Калініченко.

За його словами, зараз у вагонах метрополітену рекламний простір охоплює близько 12,5 тисяч кв. м. Нова концепція передбачає його скорочення практично на 50%. Зокрема, інформаційні наліпки планують забрати на «скосах» над дверима, по «периметру» та на 50% дверей.

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Начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський зауважив, що одним з важливих пунктів вважає очищення від реклами скосів над дверима, оскільки для пасажирів там важливо розміщувати лінійну схему метрополітену.

«Для нашого підприємства нова концепція більш ніж на часі. Маємо постійні звернення від пасажирів з цього питання. Тому дякуємо керівництву міста та «Київрекламі», які займаються розміщенням реклами у метрополітені, за розробку документу і чекаємо на його впровадження», - наголосив він.

Водночас у метрополітені зазначають, що зі зменшенням кількості реклами має зрости її вартість. Відповідний проект рішення розглядатиметься на сесії Київради.

«Наша задача змінити показник кількості реклами на якість, не зменшуючи при цьому надходження до столичного бюджету», - додав Калініченко.