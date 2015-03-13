Ціни на соціальні сорти хліба у Києві з завтрашнього дня знизять - мер

Ціни на соціальні сорти хліба у роздрібній мережі столиці будуть знижені з завтрашнього дня.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з головою наглядової ради ВАТ «Хліб Києва» (структурним підрозділом якого є ПАТ “Київхліб”) Владиславом Атрошенком, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

“Ми повинні терміново вирішити проблему із здорожчанням так званого соціального хліба в столиці. Нове здорожчання хліба - вже третє за нинішній рік. Перед цим “Київхліб” піднімав ціни на окремі види хліба та батонів у січні, а потім у лютому 2015-го. І я звернувся до підприємства “Київхліб”, що в цій складній економічній ситуації треба шукати такі варіанти розв’язання проблем, які будуть найменш болючими для громадян, особливо соціально незахищених. Не може ціна на хліб підніматися кожного місяця”, – наголосив Кличко під час спілкування з Атрошенком.

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Мер відзначив, що підприємство має розглянути варіанти закупівлі борошна, інших інгредієнтів за конкурентною і нижчою ціною. “Це необхідно зробити, особливо враховуючи, що останнім часом відбулося зміцнення національної валюти. Тому я наголосив, і ми домовилися з “Київхлібом”, що ціни на соціальні сорти хліба в роздрібній мережі будуть знижені (повернуться до рівня на початок березня) з завтрашнього дня”, – підкреслив Київський міський голова.

У свою чергу голова наглядової ради ВАТ «Хліб Києва» зазначив, що розуміє ситуацію, і підприємство знизить ціни на соціальні сорти хліба. “Так, ми розуміємо ситуацію і усвідомлюємо соціальну відповідальність. Аргументи мера були переконливими. Ми повернемо ціни на рівень 1-го березня і сьогодні наше завдання - якомога швидше розгортати і розвивати мережу кіосків з продажу соціального хліба, де соціально незахищені кияни зможуть купувати доступний хліб. В цих кіосках, за домовленими з міською владою цінами на кінець грудня, хліб коштуватиме: Український - 5,94 грн, пшеничний - 4,80 грн, батон нарізний - 4, 86 грн. Вже завтра, в суботу, максимум о другій половині дня, буде стара ціна на соціальний хліб”, - сказав Атрошенко.

Як повідомляв УНІАН, «Київхліб" з 12 березня підвищив ціни на свою продукцію на 25-30%.