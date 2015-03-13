Кличко назвав черговий мітинг під КМДА проплаченими "гастролями"

Мер Києва Віталій Кличко назвав проплаченими «гастролями» черговий мітинг під КМДА так званого громадського руху «Білих хустинок».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міського голови.

«Знову збирали людей по 80-100 гривень постояти-покричати кілька годин на Хрещатику. Знову заявку на проведення акції подали за годину до її початку. Я говорив і наголошую знову - такі «мітинги за гроші» спрямовані на дестабілізацію ситуації в столиці та в країні в цілому, - підкреслив Кличко. - І я вважаю, що ті, хто використовує громадян в цій складній економічній ситуації, купуючи масовку, повинні нести за це відповідальність. І ми ініціюємо ухвалення Верховною Радою законопроекту про відповідальність за організацію проплачених мітингів. Бо ці «діячі» настільки знахабніли, що навіть не ховаються - відкрито пропонують і роздають гроші».

Читайте такожПід КМДА зібралися півтисячі мітингувальників, учасники акції перекрили Хрещатик

За інформацією голови департаменту благоустрою столичної адміністрації Дмитра Білоцерковця, учасники акції отримують по 100 гривень від організаторів псевдо-мітингу. «Мені «під прикриттям» вдалося стати учасником мітингу. Дізнався, що стандартна «такса» - 100 гривень за три години мітингувань. Однак, так званий «сотник» намагається загітувати мене за 80 гривень, щоб самому заробити двадцятку. В результаті, мені дали білу хустинку і разом з колоною людей, яких збирали біля Бесарабки, рушив «мітингувати»», - розповів Білоцерковець.

Він також додав, що мітингувальники на запитання про мету мітингу відповідають, що зібралися «проти Європи» та «проти Кличка». «Люди не озвучують ні політичних, ні соціальних вимог, натомість багато з них відверто зізнаються, що прийшли заробити трохи грошей. Основна частина учасників акції – пенсіонери, а молодь намагається триматися «на флангах» чекаючи закінчення «мітингу» та того, що з ними розрахуються за участь», - повідомив Білоцерковець.

Кличко заявив, що столична влада завжди відкрита для спілкування і пропонувала ініціативній групі мітингувальників зустрітися, щоб вислухати їх вимоги. Та вони, як і під час минулої акції, відмовилися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 березня, мітингувальники під будівлею КМДА, що представляли громадські організації “Мир. Справедливість” та “Народний вирок”, перекривали рух транспорту на Хрещатику. Учасники мітингу під назвою “Марш білих хустинок”, висловлювали обурення політикою міської влади щодо соціального захисту киян. Під КМДА зібралося близько 500 осіб - переважно люди похилого віку або молодики у спортивному одязі.